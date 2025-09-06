Le Azzurre battono il Brasile 3-2 e vanno in finale nel mondiale del Volley

AGI - Le azzurre dell'Italvolley sono in finale ai Mondiali di Bangkok. La squadra di Velasco ha battuto il Brasile per 3-2 con i seguenti parziali: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13.
Nella finale in programma domani, l'Italia affronterà la Turchia che nella prima semifinale ha avuto la meglio sul Giappone (3-1).
"È stata una vittoria di squadra, un sogno. Era una gara di testa, siamo state forti, rimanendo lì anche non giocando una pallavolo bella, ma l'abbiamo fatta funzionare in qualche modo. Sono emozionatissima, adesso dobbiamo finire il lavoro" le parole di Sarah Fahr ai microfoni Rai. "Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un Mondiale. Domani sarà difficilissimo, ma dobbiamo pensare subito alle nostre sfidanti. Nonostante le difficoltà, non abbiamo mai mollato, siamo state brave a rimanere concentrate nonostante loro stessero giocando una pallavolo incredibile" ha detto Alessia Orro.
"È stata una bella gara come doveva essere una semifinale mondiale. Loro si sono espresse al meglio, ma noi abbiamo dimostrato di avere più carattere, siamo state lì nonostante tutto e penso che abbiamo meritato questa finale" il commento di Monica De Gennaro.
Le ragazze di Julio Velasco sono state autrici di una prestazione di carattere e superlativa sotto l'aspetto tecnico. Andate due volte in svantaggio, le azzurre sono riuscite a imporsi al quinto set per 15 a 13. Le brasiliane dopo aver vinto il primo e il terzo set, hanno cercato di chiudere al quarto ma le italiane sono riuscite a vincerlo per 25 a 22 e portare l'incontro al tie-break.
Sensazionale la prestazione di Ekaterina Antropova capace di mettere a segno 25 punti. Ben 22 i punti realizzati da Myriam Sylla, 11 da Paola Egonu e Sarah Luisa Fahr. I successi consecutivi delle azzurre dal 2 giugno del 2024 salgono a 35. Nella bacheca dell'Italia degli ultimi due anni, il trionfo olimpico a Parigi 2024 e quelli della Nations League 2024 e 2025.