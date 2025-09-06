Vuelta, Israel-Premier Tech cambia maglia dopo le proteste

AGI - La squadra ciclistica Israel-Premier Tech, i cui corridori sono stati presi di mira per diversi giorni da manifestazioni filo-palestinesi su una scala senza precedenti nel Giro di Spagna, ha deciso di cambiare la sua maglia rimuovendo ogni menzione del paese.
"Al fine di dare priorità alla sicurezza dei nostri corridori e dell'intero gruppo, data la natura pericolosa di alcuni eventi durante la Vuelta, in Israele, Premier Tech ha fornito ai suoi corridori abiti con il monogramma della squadra per il resto della gara", ha annunciato la squadra prima dell'inizio della 14a tappa.
Preoccupazioni per la sicurezza
"Il nome del team rimane Israel - Premier Tech, ma il monogramma del kit è ora in linea con le precedenti decisioni di branding per i nostri veicoli e l'abbigliamento casual", ha detto a X. Diversi membri del team creato dal miliardario israelo-canadese Sylvan Adams avevano espresso preoccupazione per la loro sicurezza venerdì, dopo le nuove proteste filo-palestinesi ai piedi dell'ascesa del temibile Angliru. Nonostante le numerose richieste di ritiro dalla corsa, il team Israel-PT, che ha un solo corridore di nazionalità israeliana, ha assicurato che domenica 14 settembre arriverà fino a Madrid, capolinea di questa 80esima Vuelta. La squadra ha ricevuto le congratulazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Contesto politico
"Congratulazioni a Sylvan (Adams, il miliardario israelo-canadese capo della squadra, ndr) e alla squadra ciclistica israeliana per non aver ceduto all'odio e all'intimidazione. Tu sei l'orgoglio di Israele", ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale X. L'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023 ha causato la morte di 1.219 persone, la maggior parte dei quali civili, secondo un conteggio dell'AFP basato su dati ufficiali.