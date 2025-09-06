Max Verstappen conquista la pole a Monza davanti alle McLaren

AGI - Un fantastico Max Verstappen conquista la pole position in 1'18"792 nel Gran Premio d'Italia 2025 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, nonostante un avvio di weekend faticoso, sbaraglia la concorrenza e si piazza davanti alle due McLaren di Lando Norris (+0"077) ed Oscar Piastri (+0"190).
Another record for Max— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
Verstappen takes his 45th pole for Red Bull overtaking Sebastian Vettel's tally#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UuC0gmheXK
Charles Leclerc non riesce a portare la Ferrari in prima fila e deve accontentarsi di un quarto posto a +0"215 da Verstappen; Lewis Hamilton, nonostante il quinto crono, scatterà in decima posizione a causa della penalizzazione da scontare dopo Zandvoort. Guadagneranno una casella, dunque, le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, che scatteranno rispettivamente quinto e sesto. Completano la top 10 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin).
Verstappen "Fantastico essere in pole qui"
"Io ci provo sempre. È sempre molto difficile azzeccare il giro da queste parti, con basso carico aerodinamico, in frenata è facile commettere errori. Nel Q3, pero', mi sono sentito bene e sono contento dei miei giri. Essere in pole qui è davvero fantastico per noi, la macchina ha funzionato molto bene. Eravamo vicini, ma ci mancava qualcosa. Abbiamo fatto qualche cambiamento che mi ha permesso di spingere di più. Per noi è un grande momento. Le gare in questa stagione sono state più complicate per noi, ma daremo tutto quello che abbiamo". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia.
Vasseur "partire in quarta posizione non è male"
"Leclerc era in pole dopo il primo giro, i margini erano molto ristretti. Credo che tutti avrebbero potuto fare un lavoro migliore, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Partire in quarta posizione non è male, vediamo dove ci troveremo in curva 1. La gara è molto lunga, ci sarà da considerare il degrado gomme. Finora abbiamo sempre avuto un buon passo la domenica e lo scorso anno qui abbiamo vinto. La scia di Hamilton per Leclerc era un'opzione, ma la decisione giusta era concentrarsi sul giro di preparazione senza sacrificare una macchina. Nel complesso abbiamo un buon passo, sarà importante lottare con la McLaren". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia.
"Abbiamo fatto una scelta aggressiva, ma questo ci fa soffrire di piu' in qualche curva come la Ascari. Quando vieni a Monza hai una scelta tra due o tre livelli di ala e devi trovare un compromesso anche in base alle aspettative del pilota. La decisione e' stata presa insieme, vedremo come andra'", ha aggiunto il dirigente francese.