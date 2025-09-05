Agli Us Open questa sera Djokovic-Alcaraz, in nottata Sinner-Auger Aliassime

AGI - Dopo le semifinali femminili che hanno decretato le finaliste degli Us Open, stasera spazio alle semifinali al maschile. Apriranno il programma sull'Arthur Ashe Stadium Novak Djokovic e Carlos Alcaraz (alle ore 21 italiane). Lo spagnolo partirà favorito, ma i testa a testa (5-3), gli incontri su cemento (3-0) e l'ultimo precedente dicono Serbia, che sul rapido ha battuto il 23enne murciano agli Australian Open 2025 (4-6 6-4 6-3 6-4), alle Atp Finals 2023 (6-3 6-2) e al Masters 1000 di Cincinnati 2023 (5-7 7-6 7-6).
Due delle tre vittorie di Alcaraz, invece, sono arrivate in finale a Wimbledon. A seguire, non prima dell'una di notte, toccherà a Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime. Il campione in carica è reduce da due successi più che convincenti contro Alexander Bublik e Lorenzo Musetti, mentre il numero 27 Atp ha eliminato da sfavorito prima Alexander Zverev, poi Andrey Rublev e, infine, Alex de Minaur.
"Le condizioni qui sono diverse rispetto a Cincinnati e giocare su cinque set sarà diverso, anche il pubblico avrà il suo impatto. Ha giocato grandi partite ed è in fiducia, penso che lui sia migliorato molto nelle ultime settimane. Nel corso del torneo il suo livello è salito e sarà sicuramente un match difficile. Vedremo cosa succederà ma io penserò a me stesso", ha detto Sinner in conferenza stampa dopo il successo su Musetti.
I precedenti vedono il canadese in vantaggio per 2-1, ma l'ultimo match (al Masters 1000 di Cincinnati) e stato vinto nettamente dell'azzurro per 6-0 6-2. In palio il pass per la finale di domenica che potrebbe decidere - se fossero Alcaraz e Sinner - il nome di chi occuperà la vetta del ranking Atp da lunedì e al quale potrebbe assistere dagli spalti di New York anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.