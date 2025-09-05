Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina

AGI - È stato un vero e proprio Messi show la gara delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 fra Argentina e Venezuela, vinta dall'Albiceleste per 3-0. All'Estadio Monumental di Buenos Aires è andata in scena probabilmente l'ultima gara casalinga con la maglia dell'Argentina della 'Pulce', autore di una doppietta e apparso emozionato prima del match e a fine partita, accompagnato per la festa in suo onore dai suoi tre figli.
Messi, "ho sempre sognato finire così"
"Non credo che giocherò un altro Mondiale. La cosa più logica è che non accadrà, ma per ora sono qui. Resto fiducioso, sapendo che è un'impresa che si può fare partita dopo partita. Se non starò bene preferirò non giocare", ha detto Messi. "Ultima in casa? Finire così è quello che ho sempre sognato", ha aggiunto la 'Pulce'.
#SelecciónMayor Los números del mejor de todos— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
Con ustedes, los datos goleadores de Lionel Messi
Nuestro. Siempre. pic.twitter.com/AJKxmo7gzP