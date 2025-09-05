Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina
Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina
Home>Sport

Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina

Grande festa a Buenos Aires per la 'Pulce' alla fine del match vinto dall'Albiceleste sul Venezuela
Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina
Federico Peretti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Tifosi dell'Argentina con i tamburi di Messi durante la partita tra Argentina e Venezuela all'Estadio Mas Monumental di Buenos Aires
calcio argentina lionel messi
di lettura

AGI - È stato un vero e proprio Messi show la gara delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 fra Argentina e Venezuela, vinta dall'Albiceleste per 3-0. All'Estadio Monumental di Buenos Aires è andata in scena probabilmente l'ultima gara casalinga con la maglia dell'Argentina della 'Pulce', autore di una doppietta e apparso emozionato prima del match e a fine partita, accompagnato per la festa in suo onore dai suoi tre figli.

ADV
Gol e lacrime, l'ultima di Messi in casa con l'Argentina
Federico Peretti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Julian Alvarez e Lionel Messi festeggiano il primo gol
ADV

Messi, "ho sempre sognato finire così"

"Non credo che giocherò un altro Mondiale. La cosa più logica è che non accadrà, ma per ora sono qui. Resto fiducioso, sapendo che è un'impresa che si può fare partita dopo partita. Se non starò bene preferirò non giocare", ha detto Messi. "Ultima in casa? Finire così è quello che ho sempre sognato", ha aggiunto la 'Pulce'.

ADV