Alcaraz primo finalista, Djokovic eliminato in tre set
Agli Us Open lo spagnolo si aggiudica il passaggio in finale, dove troverà il vincitore della sfida Sinner- Auger Aliassime
AGI - Carlos Alcaraz è il primo finalista dell'Us Open, quarto Slam stagionale alle battute conclusive sul cemento newyorkese di Flushing Meadows.
Il fuoriclasse spagnolo, testa di serie numero 2, si è imposto in semifinale sul serbo Novak Djokovic, settima forza del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-2.
Nella seconda semifinale l'azzurro Jannik Sinner, leader della classifica mondiale e campione uscente, se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime, 25esimo del seeding.