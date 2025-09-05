Bjorn Borg affetto da tumore alla prostata

AGI - Bjorn Borg sarebbe affetto da un tumore alla prostata. Lo afferma il quotidiano svedese "Expressen", che cita una fonte vicina all'editore Norstedts, che pubblicherà la biografia del campione svedese, "Heartbeats", che uscirà il 18 settembre e che in Italia sara' pubblicata da Rizzoli con il titolo "Battiti".
Ammantato di mistero, in linea con la storia di un campione estremamente riservato, il libro non è stato inviato in anticipo a giornalisti e recensori. A quanto pare anche le apparizioni pubbliche di Borg per presentarlo saranno molto limitate.
Al momento, sull'effettiva rivelazione della malattia all'interno della biografia non esistono conferme ufficiali, se non questa frase che compare nella scheda di presentazione in italiano del libro su Amazon, dove è possibile pre-ordinarlo: "In questa autobiografia, Bjorn ("Orso" in svedese, nomen omen, vista la proverbiale riservatezza) Borg condivide tutto. Fino all'ultima sfida, la piu' importante, non ancora conclusa: quella contro un cancro".