Mondiali, è il Brasile l'avversario in semifinale dell'Italvolley femminile

AGI - Sarà Italia-Brasile la semifinale dei Campionati del Mondo femminili di pallavolo, in programma al PalaHuamark di Bangkok sabato, alle 14.30 italiane. Le brasiliane hanno battuto la Francia per 3-0 al termine di un match tutt'altro che scontato, staccando il pass per le semifinali. Questi i parziali del match: 27-25 33-31 25-19. Le azzurre avranno dunque la possibilità di "vendicare" la sconfitta maturata in Olanda nel 2022, quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata all'Italia.
Successo di share tv per la Nazionale
Intanto, le ragazze allenate da Julio Velasco hanno fatto registrare un ottimo risultato in termini di share televisivo. Il quarto di finale Italia-Polonia, trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 15.30 di ieri, ha realizzato il 9.7% di share con quasi 800.000 telespettatori che hanno tifato per le azzurre.