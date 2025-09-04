Eurobasket, l'Italia sommerge Cipro. Ora attesa per gli ottavi 

AGI - L'Italia ha sommerso Cipro nella quinta e ultima partita del girone di qualificazione di EuroBasket 2025 vincendo per 89 a 54. Alla 'Spyros Kyprianou Arena' di Limassol a Cipro, gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno nettamente avuto la meglio dei ciprioti al termine di una partita a senso unico. Ora l'Italia dovrà attendere, per conoscere la posizione al termine del girone C, l'esito del match tra Spagna e Grecia in programma questa sera.
L'Italia della pallacanestro ha giocato la partita con il lutto al braccio al seguito del decesso di Giorgio Armani avvenuto oggi all'età di 91 anni. "Il presidente della Federazione italiana pallacanestro (Fip), Giovanni Petrucci, interpretando il pensiero della federazione e della pallacanestro italiana, condivide il cordoglio della famiglia Armani per la scomparsa del signor Giorgio - ha comunicato la Fip -. Ambasciatore nel mondo della moda e della cultura italiana, Giorgio Armani era molto legato al mondo dello sport e del basket in particolare: come patron dell'Olimpia ha riportato Milano ai vertici della pallacanestro italiana ed europea".
E ancora: "Non solo: durante la presidenza Petrucci al Coni, e poi successivamente, è stato partner ufficiale delle delegazioni azzurre ai Giochi Olimpici che hanno indossato i suoi capi nelle sfilate di apertura delle Olimpiadi e nelle occasioni ufficiali. Il forte legame con il basket è confermato anche dal fatto che lo staff tecnico della Nazionale impegnata nell'EuroBasket, veste Armani. Un rapporto di stima e di affetto che si è rinnovato nel tempo".