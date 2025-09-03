Us Open, stanotte Errani-Paolini per un posto in finale. E poi il derby Sinner-Musetti

AGI - Gli Us Open 2025 questa notte parleranno italiano. A partire dalle 23.30 Sara Errani e Jasmine Paolini si giocano un posto per la finale nel torneo di doppio femminile sfidando il duo composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, uscite vincenti dal match con le numero 1 del seeding Babos-Stefani. Le azzurre, seconde teste di serie di tabellone, sono reduci dal successo in due set - 6-1 7-6(5) - sulla coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuurs, battute in un'ora e 44 minuti di gioco.
Derby azzurro Sinner-Musetti nei quarti
La grande attesa è però per il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che si affrontano nei quarti di finale. L'inizio del match è previsto non prima delle 2.30 italiane. Chi vince sfiderà in semifinale Felix Auger-Aliassime: il canadese, numero 27 del mondo e 25esima forza del seeding, ha sconfitto, dopo una battaglia di 4 ore e 13 minuti, l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking internazionale e del tabellone, per 3-1 (4-6 7-6 7-5 7-6). L’altra semifinale vedrà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic.
I precedenti tra Sinner e Musetti
I precedenti fra Sinner e Musetti vedono l’altoatesino in vantaggio per 2-0. Il numero uno al mondo si è imposto nel 2021 ad Anversa, sul duro indoor, per 7-5 6-2 e nel 2023, sulla terra rossa di Montecarlo, col punteggio di 6-2 6-2. Infine, sempre nel 2023, non è andato in scena per poco il terzo atto della sfida fra i due, che si sarebbero dovuti affrontare nei quarti di finale del torneo di Barcellona, quando però un'ora prima del match l'altoatesino diede forfait per il peggioramento di uno stato influenzale.
Una sfida storica
Quella di questa notte, quindi, sarà la terza sfida effettiva fra Sinner e Musetti nel circuito internazionale maggiore. Ma sarà soprattutto la prima storica partita fra due azzurri nei quarti di finale di una prova del Grande Slam.
Il commento di Volandri
"È sempre speciale assistere a una gara del genere fra due italiani. Visto il momento di forma di entrambi, è un peccato che arrivi così presto: poteva disputarsi anche più avanti – ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il capitano del team azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri -. Stiamo vivendo un momento magico, che però non è scontato. Musetti ha fatto un salto dal punto di vista mentale e resta sempre nella partita; Sinner è uno che vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi: sarà una partita bellissima. È una fortuna per me averli insieme in Nazionale".