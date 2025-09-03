Mondiali, l'Italvolley femminile travolge la Polonia e conquista la semifinale

AGI - L'Italvolley femminile continua a vincere e accede alle semifinali dei Campionati del mondo, in scena in Thailandia. Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all'Indoor Stadium Huamark di Bangkok. Le ragazze di Julio Velasco hanno sconfitto nei quarti di finale la Polonia del ct italiano Stefano Lavarini per 3-0. Questi i parziali del match: 25-17 25-21 25-18.
Striscia di vittorie record
Le azzurre, campionesse olimpiche a Parigi 2024, proseguono dunque la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quella di oggi, a quota 34 affermazioni di fila.
Prossima sfida: semifinale iridata
Anna Danesi e compagne attendono ora nella semifinale della manifestazione iridata la vincente del match Francia-Brasile, in programma domani. Dall'altra parte del tabellone è già in semifinale il Giappone, vincitore oggi per 3-2 contro l'Olanda. Le nipponiche sfideranno la vincente dell'incontro Usa-Turchia, in scena domani.
Danesi, "siamo state molto brave"
"Mi aspettavo una gara completamente diversa. Siamo state molto brave, restando sempre concentrate. Non possiamo essere più felici di così. La prossima gara? Per tutta l'estate abbiamo pensato a una partita alla volta e a un punto alla volta: continueremo a fare così anche in vista della semifinale di sabato", ha detto a fine match Anna Danesi.