Errani-Paolini in semifinale agli Us Open
Errani-Paolini in semifinale agli Us Open
Home>Sport

Errani-Paolini in semifinale agli Us Open

Il duo azzurro ha piegato in due set la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuur
Errani-Paolini agli Intenrazionali di Tennis
ZUMAPRESS.com / AGF - Errani-Paolini agli Intenrazionali di Tennis
di lettura

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale nel torneo di doppio femminile agli Us Open 2025. Il duo azzurro, seconda testa di serie del tabellone, ha piegato in due set la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuurs. 6-1 7-6(5), in un'ora e 44 minuti di gioco, il punteggio in favore delle olimpioniche in carica, che si giocheranno un posto in finale con Dabrowski-Routliffe, uscite vinxenti dal match con le numero 1 del seeding Babos-Stefani.

ADV
ADV