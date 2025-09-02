Le azzurre del volley cercano la semifinale contro la Polonia

AGI - Manca sempre meno all'appuntamento con quarti di finale del torneo iridato in Thailandia. Domani, alle 15.30 italiane, in diretta su Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV, l'Italvolley femminile tornerà in campo, al PalaHuamark di Bangkok, per affrontare la Polonia nella sfida valida per ottenere il pass per le semifinali e, quindi, per la zona medaglie dei Campionati del mondo.
Le azzurre allenate da Julio Velasco, reduci da tre giorni di lavoro fisico e tecnico, ritroveranno la Polonia del ct italiano Stefano Lavarini, affrontata, l'ultima volta, in semifinale di Volley Nations League lo scorso 26 luglio all'Atlas Arena di Lodz. In quella circostanza le italiane si imposero con un secco 3-0, guadagnandosi la finalissima, poi vinta sul Brasile 3-1 il giorno seguente. Il percorso delle azzurre nel torneo iridato è stato finora perfetto: vittoria all'esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e, poi, per chiudere la Pool B a Phuket, Danesi e compagne hanno battuto il Belgio (3-1), staccando il pass per gli ottavi di finale da prime del girone. D'altronde la nazionale guidata da Velasco è imbattuta da giugno 2024 e nel mentre ha portato a casa due ori.