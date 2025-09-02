Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti
Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti
Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti

L'azzurro vince, con un triplice 6-1, in poco più di un'ora e venti
Charly Triballeau / Afp - Sinner e Bublik
AGI - Anche Jannik Sinner centra l'accesso ai quarti di finale degli Us Open, in scena sui campi in cemento di New York. Il numero 1 del mondo ha dominato la sfida contro il talentuoso ma oggi affaticato e poco convinto kazako Alexander Bublik, numero 24 del ranking, imponendosi 6-1 6-1 6-1, dopo circa un'ora e ventuno minuti di gioco. Ora sarà sfida azzurra con il toscano Lorenzo Musetti, numero 10 al mondo, vincitore al primo quarto di finale giocato con lo spagnolo Jaume Munar.

L'avversario dell'italiano, annichilito dai colpi di Sinner, ha reagito con autoironia quando ha alzato le braccia al cielo dopo aver vinto un gioco nel terzo set. In tribuna ha riso anche l'attore Alec Baldwin. Ai quarti Sinner affronterà dunque Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner ha speso belle parole per Lorenzo Musetti in vista del derby italiano in programma agli Us Open di tennis in corso a New York. "Lorenzo è in grande, grande forma. Abbiamo così tanti giocatori, così tanti stili di gioco diversi. Lorenzo - ha aggiunto - è forse uno dei più grandi talenti che abbiamo nel nostro sport. Aspetto con impazienza questa partita. Sarà una partita difficile". Sinner ha ricordato la presenza di connazionali ("Sicuramente avremo un italiano in semifinale") tra il pubblico e dalle tribune è partito un applauso, a conferma che il derby si giocherà in uno stadio molto tricolore.
