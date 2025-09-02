Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti

AGI - Anche Jannik Sinner centra l'accesso ai quarti di finale degli Us Open, in scena sui campi in cemento di New York. Il numero 1 del mondo ha dominato la sfida contro il talentuoso ma oggi affaticato e poco convinto kazako Alexander Bublik, numero 24 del ranking, imponendosi 6-1 6-1 6-1, dopo circa un'ora e ventuno minuti di gioco. Ora sarà sfida azzurra con il toscano Lorenzo Musetti, numero 10 al mondo, vincitore al primo quarto di finale giocato con lo spagnolo Jaume Munar.
L'avversario dell'italiano, annichilito dai colpi di Sinner, ha reagito con autoironia quando ha alzato le braccia al cielo dopo aver vinto un gioco nel terzo set. In tribuna ha riso anche l'attore Alec Baldwin. Ai quarti Sinner affronterà dunque Lorenzo Musetti.
Quarters! ❤️ @usopen pic.twitter.com/U73mqEwiit— Jannik Sinner (@janniksin) September 2, 2025