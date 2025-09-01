Musetti ai quarti degli Us Open, sarà derby con Sinner?
Il numero 10 del mondo troppo superiore allo spagnolo Munar, sconfitto 6-3, 6-0, 6-1
AGI - Lorenzo Musetti centra l'accesso ai quarti di finale degli Us Open, in scena sui campi in cemento di New York. L'azzurro, numero 10 del mondo, domina contro lo spagnolo Jaume Munar (numero 44 del ranking Atp) vincendo per 6-3 6-0 6-1, dopo poco più di un'ora e mezza di gioco.
Troppo superiore Musetti, sia nella condizione fisica che nel gioco espresso, fatto di ritmo alto e variazioni continue. Ora Musetti, al primo quarto di finale agli Us Open, il terzo della carriera in prove Slam, sogna un altro derby italiano, dopo quello vinto per ritiro contro Flavio Cobolli.
Ai quarti il toscano affronterà il vincente della sfida tra l'azzurro Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik.