Passo falso dell'Inter. L'Udinese fa l'impresa a San Siro

AGI - Niente bis e niente punti per l’Inter nella seconda gara casalinga della stagione. I nerazzurri vanno in vantaggio ma si fanno rimontare da un’Udinese perfetta: Davis e Atta firmano il 2-1 e regalano ai friulani un colpo pesantissimo a San Siro.
Cristian Chivu cambia due uomini rispetto al debutto: dentro Bisseck e Calhanoglu al posto di Pavard e Mkhitaryan, confermato Sucic. L’avvio è equilibrato, con Dimarco alto da buona posizione e Bayo che sfiora il palo, ma l’Inter dà le sensazioni migliori. Al 17’ Thuram inventa e serve l’1-0 a Dumfries, che segna il suo primo gol in questa Serie A. L’olandese diventa però croce e delizia: al 25’ tocca con il braccio e regala all’Udinese il rigore del pari, trasformato da Davis (28’). Da quel momento i nerazzurri perdono lucidità e i friulani ne approfittano: al 40’ Atta parte in contropiede, aggira Bisseck e batte Sommer per il 2-1.
Nella ripresa l’Inter spinge. Thuram e Calhanoglu sfiorano il pari, al 57’ Dimarco trova un gran tiro dal limite ma il gol viene annullato per fuorigioco di Thuram nell’azione. Chivu prova il tridente inserendo Pio Esposito, poi si gioca anche Bonny all’82’, chiudendo con quattro attaccanti. I nerazzurri attaccano a testa bassa, con Thuram e Bonny larghi sugli esterni, ma l’assalto resta sterile.
L’Inter non crea più nulla nei minuti finali e cede 2-1, fermandosi a tre punti in classifica, a -3 dal quartetto di testa (Cremonese, Juventus, Napoli e Roma). Restano i segnali preoccupanti in fase difensiva e nell’atteggiamento. Sorride invece l’Udinese di Runjaic, che sale a quota 4 e firma l’impresa di San Siro.