Torino-Fiorentina finisce a reti bianche

AGI - Il Torino blocca la Fiorentina sullo 0-0 nell’anticipo dell’Olimpico, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si annullano e portano a casa un punto a testa. Avvio migliore per i viola di Stefano Pioli, pericolosi già dopo 3 minuti con un lancio di Mandragora che Maripán devia rischiando l’autogol. La risposta granata arriva all’8’, con Casadei che, servito da Simeone, spreca davanti a De Gea.
Al 17’ Dodò cerca la sorpresa dalla distanza vedendo Israel fuori dai pali, ma il pallone termina di poco a lato. Cinque minuti dopo è Kean a provarci, senza inquadrare lo specchio. Alla mezz’ora Piccoli entra in partita e impegna Israel, attento a respingere. Poco dopo Comuzzo sfiora il palo con una conclusione dal limite. Nel finale di tempo il Torino cresce: Ngonge e Simeone mettono alla prova De Gea, che risponde presente.
Nella ripresa Pioli cambia inserendo Kouadio e Fagioli, ma la prima occasione è granata con un cross velenoso di Ilić, deviato da Ranieri. Al 53’ ancora Dodò chiama alla parata Israel, bravo a smanacciare. Al 72’ la chance più clamorosa: Gosens stacca di testa su punizione e, con Israel battuto, Kean salva incredibilmente sulla linea. Nel finale le due squadre provano a spezzare l’equilibrio, ma dopo 4 minuti di recupero il risultato resta bloccato sullo 0-0. Con questo pareggio il Torino conquista il primo punto stagionale, mentre la Fiorentina sale a quota 2. Dopo la sosta i granata affronteranno la Roma in trasferta, mentre i viola ospiteranno il Napoli al Maradona.