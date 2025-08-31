La Lazio travolge il Verona e si riscatta

AGI - Maurizio Sarri cercava la reazione dopo il tracollo di Como e l’ha trovata. La Lazio archivia la sconfitta della prima giornata con una prestazione di alto livello e travolge il Verona 4-0 all’Olimpico, chiudendo la pratica già nel primo tempo. Un successo che interrompe anche il digiuno casalingo in Serie A, che durava da quasi sette mesi.
Sarri conferma quasi in toto l’undici di Como, con Marusic unica novità. Stesso discorso per Zanetti, che inserisce Ebosse in difesa e Harroui a centrocampo. L’avvio è biancoceleste: al 3’ Guendouzi porta avanti i suoi con un destro preciso su assist di Castellanos, bravo nel controllo sul lancio di Rovella. L’argentino è ispirato e al 10’ firma un assist di rabona per Zaccagni, che raddoppia. Verona in difficoltà, Bernede prova a scuotere i suoi con un gran tiro al volo che si stampa sul palo. Poco dopo, al 41’, arriva il tris: Rovella batte una punizione dalla trequarti, Montipò sbaglia l’uscita e Castellanos di testa sigla il 3-0.
Nella ripresa Zanetti cambia tre uomini, tra cui Bella Kotchap. Dopo un’occasione per Serdar, la Lazio sfiora il poker con Cancellieri, impreciso davanti a Montipò. Al 62’ Guendouzi trova il gol del 4-0, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Tavares. Il Verona prova a reagire con una mischia pericolosa in area, senza esito. Negli ultimi venti minuti la Lazio gestisce senza affanni e nel finale cala il poker con Dia, che sfrutta l’assist di Belahyane e batte a porta vuota Bella Kotchap. Al rientro dalla sosta, la Lazio sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre il Verona ospiterà la Cremonese in uno scontro diretto.