Vlahovic si prende la Juve. Genoa battuto 1-0

AGI - Dopo il successo all’esordio contro il Parma, la Juventus di Igor Tudor non sbaglia neanche al Ferraris e resta a punteggio pieno dopo due giornate. I bianconeri battono 1-0 il Genoa di Patrick Vieira grazie al gol di Dusan Vlahovic nel secondo tempo, con il serbo apparso deciso a riprendersi un ruolo da protagonista.
La partita parte con grande intensità, ma senza vere occasioni. La prima conclusione nello specchio arriva al 26’, quando Ellertsson impegna Di Gregorio con un tiro potente ma centrale. Col passare dei minuti la Juve prende le misure al pressing rossoblu, trovando ritmo grazie alle giocate di Yildiz. Proprio il turco costruisce due grandi chance prima dell’intervallo: al 41’ Leali salva su Gatti da distanza ravvicinata, al 43’ si ripete sul mancino dello stesso Yildiz, con David che calcia alto sulla ribattuta.
Nella ripresa il Genoa reagisce: Ellertsson continua a spingere sulla destra e al 60’ Stanciu e Colombo vengono murati da Kalulu e Locatelli. La Juve attacca con costanza, ma senza lucidità negli ultimi metri, complice anche il calo fisico di Yildiz. Tudor cambia volto alla squadra inserendo Koopmeiners, Kostic e Vlahovic: la mossa paga al 73’, quando sull’angolo di Kostic l’attaccante serbo anticipa Ostigard e di testa firma l’1-0.
Nel finale i rossoblù sfiorano il pareggio: al 96’ Di Gregorio è decisivo sul tiro di Ekuban e, sul corner successivo, Masini colpisce la traversa. Dopo due giornate la Juventus resta a punteggio pieno insieme a Napoli e Roma.