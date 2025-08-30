La storia a lieto fine del cappellino di Kamil Majchrzak regalato a un bambino e rubato da un adulto

AGI - De sempre gli Us Open sono tennis, tanto tennis, ma anche altro. Nella ultime ore si sono consumati al Flushing Meadows Park di New York due episodi che stanno facendo, sul web, il giro del mondo. Il primo riguarda uno "sfortunato" bambino. A lui, alla fine del match vinto in rimonta contro il n.9 del mondo, Karen Khachanov, Kamil Majchrzak aveva regalato un cappellino.
Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025
L'omaggio del polacco, n.76 del ranking mondiale, è stato però rubato al piccolo fan da un altro spettatore, decisamente più adulto. Così, ora, Majchrzak con l'aiuto dei social intende rimediare, in vista del prossimo incontro a New York. "Non mi ero reso conto che il mio berretto non aveva raggiunto il ragazzo. Potete aiutarmi a trovarlo?", ha scritto sui social il tennista polacco. L'appello non è caduto nel vuoto, alimentato il tam tam del web tanto che nel giro di poche ore Majchrzak è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo e gli ha dato un altro cappellino. "Sono impressionato dalla potenza di internet. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato", ha commentato.
Il secondo episodio, invece, è avvenuto durante la sfida di questa notte fra Aryna Sabalenka e Leylah Fernandez, interrotto per poco più di trenta secondi per una proposta di matrimonio in mondo-visione. Fortunatamente, per il ragazzo e per le tenniste in campo, la risposta della futura sposa è stata affermativa ed è arrivata in tempi stretti, con conseguente bacio e applausi convinti di tutto il Louis Armstrong Stadium.