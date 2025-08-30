Oscar Piastri conquista la pole in Olanda. Le Ferrari al sesto e settimo posto

AGI - Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1'08"662.
Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0"012 dall'australiano; mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0"263 dal leader. Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo.
La sorpresa del giorno è Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso.
Piastri "Ho scelto il momento giusto"
"Ho scelto il momento giusto. Mi sono sentito bene per tutto il weekend, ma c'erano un paio di curve che non riuscito a fare più velocemente. Non so se sono andato più veloce lì, ma sicuramente ho trovato qualcosa in più in altri punti. Sono estremamente felice. Uscire con questa pole mi esalta. Con tante sessioni di prova si può migliorare costantemente, nel complesso sono molto contento. Per domani vedremo cosa fare, io e Lando cercheremo di batterci a vicenda come sempre". Lo ha detto il pilota della McLaren Oscar Piastri, dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio di Olanda di Formula 1.
Leclerc "sono stato pessimo, domani difficile"
"Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti, ma quello che non posso accettare è che oggi sono stato pessimo. Ho fatto fatica, ho provato tante cose sulla macchina per trovare una soluzione, ma non è arrivata. Il weekend è stato difficile in termini di consistenza, in Q3 non ho fatto un buon giro. È stato veramente brutto. Penso che avremmo potuto raggiungere la quarta posizione, ma non sono stato abbastanza bravo. Se domani facciamo tutto alla perfezione e gli altri fanno qualcosa in meno, possiamo ottenere un buon risultato. Sara' difficile fare la differenza". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine qualifiche del Gran Premio di Olanda.