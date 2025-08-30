La seconda vita sportiva di Arjen Robben nel padel

AGI - L'ex calciatore olandese, Arjen Robben, continua a far parlare il suo celebre gioco di gambe, ma non più sui campi di calcio. A 41 anni, l’ex nazionale orange ha intrapreso una nuova carriera nel padel, lo sport del momento. In coppia con Werner Lootsma, si è qualificato per il tabellone principale del torneo ufficiale di Westerbork (circuito professionale “secondario” del CUPRA FIP Tour), per poi arrendersi al primo turno 6-1, 6-0 contro i connazionali Thijs Roper e Sten Richters.
Ex calciatore di Chelsea, Real Madrid e soprattutto Bayern Monaco (dieci stagioni con la vittoria della Champions League nel 2013), Robben si era ritirato una prima volta nel 2019, tornando poi nel suo club d’origine, il Groningen, e chiudendo definitivamente la carriera nel 2021. Dopo il ritiro ha coltivato la sua seconda passione, il padel: "Zlatan Ibrahimovic lo ha reso uno sport importante in Svezia, credo di poter fare lo stesso nei Paesi Bassi", ha detto in più di una intervista.
Nelle qualificazioni del torneo di Westerbork, Robben ha mostrato il suo spirito competitivo già nelle qualificazioni, annullando sei match point prima di battere Ralph Boekema e Mark Weldmate 4-6, 6-3, 7-6 e staccare il pass per il main draw. Gli avversari del primo turno, Richters e Roper (n. 155 e 144 del ranking FIP), hanno comunque elogiato il suo livello: "È il miglior ex calciatore professionista a giocare a padel".
La presenza della leggenda olandese ha richiamato centinaia di spettatori. Robben racconta di aver scoperto il padel in Germania ("giocavo tre volte a settimana"), di aver condiviso il campo anche con Robin van Persie, Juan Lebrón e Ale Galán, e di essersi persino costruito un campo in giardino. "Non credo di potermi prendere troppo sul serio - ha ammesso -. Sono partito con aspettative basse, ma ho provato a lottare e a fare più punti possibile".
From Champions League nights to the padel courts — Robben just won 4-6 6-3 7-6 in qualies at the FIP Bronze Westerbork to reach the main draw!
