Fine dell’era Mourinho al Fenerbahce: contratto risolto dopo la sconfitta col Benfica

Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul
Bruno de Carvalho / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP - Jose Mourinho
AGI - Il Fenerbahce ha risolto il contratto con José Mourinho, lo ha reso noto un comunicato del club turco. Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul che mercoledì è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Benfica.

Il 62enne tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul ma da giorni di parla di un possibile ritorno dello Special One in Premier League al Nottingham Forest, dove il connazionale Nuno Espirito Santo è in rotta con la proprietà.

"Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera", si legge in una nota del Fenerbahce che lo scorso anno ha chiuso il campionato turco al secondo posto.

