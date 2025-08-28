Us Open: Sinner travolge Popyrin in 3 set e accede al terzo turno

AGI - Dopo due ore e un minuto Jannik Sinner risolve la pratica Alexei Popyrin accedendo al terzo turno agli Us Open di New York. Il punteggio per il n.1 del mondo è 6-3 6-2 6-2 ottenuto senza concedere break. L'australiano gioca bene ma non riesce a scalfire il granitico Sinner che, malgrado serva meno bene del solito, risolve a suo favore ogni momento di difficoltà e porta a casa agevolmente il secondo turno.
Adesso, nei sedicesimi, affronterà il talentuoso canadese Denis Shapovalov. "Bisogna sempre cercare di giocare il miglior match possibile e sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda - ha detto Sinner a fine gara riferendeosi ai primi due turni - oggi nessuno dei due serviva bene, ma ho risposto molto bene. Devo migliorare il servizio, ma mi sono sentito a mio agio".