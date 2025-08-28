Us Open, Musetti piega Goffin e vola al terzo turno. In campo Cobolli
Il carrarese supera il belga in tre set: 6-4, 6-0, 6-2
AGI - Lorenzo Musetti è approdato al terzo turno degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Il tennista toscano, decima testa di serie del tabellone e numero dieci del mondo, ha liquidato in tre set il belga David Goffin, eguagliando così il risultato ottenuto nella passata edizione del Major statunitense. 6-4 6-0 6-2 il punteggio in favore dell'azzurro, che al terzo turno attende il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby.