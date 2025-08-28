Us Open, successi convincenti per Paolini e Alcaraz

AGI - Jasmine Paolini passa al terzo turno del singolare femminile degli Us Open dopo aver battuto la statunitense Iva Jovic per due set a zero. L'azzurra ha concluso il match con il punteggio di 6-3 6-3 portando a casa un successo autorevole e che conferma il suo ottimo stato di forma.
Tutto facile anche per Carlos Alcaraz che, al secondo turno degli Us Open, risponde alla vittoria agevole di Sinner. Il numero due del mondo ha battuto in 3 set Mattia Bellucci lasciandogli appena 4 game: 6-1, 6-0, 6-3. “Meno tempo passo sul campo, meglio è per me”, ha dichiarato sul campo centrale il vincitore del Roland Garros, eliminato al secondo turno nel 2024, spiegando come sia meglio preservare le forze per il resto del torneo. Al terzo turno lo spagnolo affronterà un altro italiano, Luciano Darderi, che ha sconfitto lo statunitense Eliot Spizzirri per 3 set a 1. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-0, 7-6, 2-6, 6-4.
Gli altri risultati
Qualche difficoltà in più l'ha registrata Novak Djokovic. Il serbo ha lasciato un set al qualificato americano Zachary Svajda (145°), battuto per 6-7, 6-3, 6-1, 6-1, commettendo un numero insolito di errori, non nascondendo mai la sua frustrazione. “Non sono soddisfatto del mio livello di gioco”, ha commentato in conferenza stampa. “Ho faticato a trovare il ritmo”. Al terzo turno, contro il britannico Cameron Norrie, ci vorrà un altro 'Nole'.
A fine programma è stato il turno di Ben Shelton che si è liberato in fretta dello spagnolo Pablo Carreno Busta. Ora affronterà al terzo turno il francese Adrian Mannarino . Il finalista uscente del major americano, Taylor Fritz, ha avuto invece la meglio in quattro set sul sudafricano Lloyd Harris e affronterà il qualificato svizzero Jerome Kym. Nessun problema neanche per Alexander Zverev che approda al turno successivo dopo aver superato in tre set il cileno Tabilo.
Brutte notizie invece per Casper Ruud. Il norvegese è uscito al secondo turno, sconfitto in cinque set dal sorprendente belga Raphaël Collignon, numero 107 del mondo “All'inizio della partita ero molto nervoso, ma alla fine ho trovato il mio ritmo”, ha dichiarato Collignon dopo la vittoria. “È la mia prima partita in cinque set e ho vinto, è il giorno più bello della mia vita!”
Altro vincitore a sorpresa è il francese Ugo Blanchet (184 al mondo) ha messo fine al percorso della testa di serie n. 16, il ceco Jakub Mensik, mentre il danese Holger Rune (11°) è stato eliminato dal torneo dall'esperto tedesco Jan-Lennard Struff. Il britannico Jack Draper, infine, è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al braccio sinistro.
Il torneo femminile
Nel tabellone femminile, la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka ha giocato con il freno a mano nel primo set contro la russa Polina Kudermetova, battuta 7-6 6-2. Affronterà al terzo turno Leylah Fernandez, finalista a New York nel 2021, e numero 30 del mondo. La canadese ha vinto l'unico loro scontro diretto finora nel circuito WTA, proprio nelle semifinali degli US Open di quattro anni fa. “Penso che sarà una partita completamente diversa”, ha anticipato la numero 1 al mondo. “Sono cambiata molto” da allora, “sono diventata una giocatrice migliore e una persona migliore”, ha affermato Sabalenka. Avanzano anche Pegula, Andreeva, Osaka, Gauff (lasciando un set alla Tomjlanovic) e Raducanu.