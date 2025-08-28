Champions League, i sorteggi: Inter con Liverpool e Arsenal

AGI - Al Grimaldi Forum nel principato di Monaco sono andati in scena i sorteggi della Champions 2025-2026 che interessava quattro italiane: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Girone di ferro per i nerazzurri, molto difficile per i partenopei e per Atalanta, mentre sembra più abbordabile sulla carta quello della Juventus.
Ecco i sorteggi:
INTER: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union St. Gilloise.
ATALANTA: Chelsea, Psg, Club Brugge, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union St. Gilloise.
JUVENTUS: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting Lisbona, Bodo/Glimt, Pafos e Monaco.
NAPOLI: Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Psv, Sporting Lisbona, Qarabaq e Copenhagen
Il Chelsea sarà dunque l'avversario comune di Atalanta e Napoli, con la Dea che trova anche il Psg campione in carica, Liverpool e Arsenal per l'Inter (ma le affronterà entrambe a San Siro), Juve di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. E per De Bruyne subito sfida da ex col Manchester City.
Con Zlatan Ibrahimovic e Kakà a dividersi i compiti a Montecarlo - il primo a estrarre le palline e il secondo a premere il pulsante degli accoppiamenti stabiliti dal software prima di darsi il cambio - ha preso vita la Champions League 2025-26.
Il format, come già accaduto la scorsa stagione, prevede una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata fra il 16 e il 18 settembre, seconda fra il 30 settembre e l'1 ottobre, terza il 21-22 ottobre, quarta il 4-5 novembre, quinta il 25-26 novembre, sesta il 9/10 dicembre, settima il 20-21 gennaio e l'ottava e ultima il 28 gennaio.
Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24 posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 30 maggio a Budapest all'inedito orario delle 18.
Ibrahimovic riceve il Premio del presidente Uefa
"Questo premio lo accetto con grande onore. Ringrazio il presidente Ceferin, significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera, altrimenti non lo avrei ricevuto. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e nei migliori club. Tutto ciò mi ha reso la persona che sono oggi. Sono grato e riconoscente" ha commentato Zlatan Ibrahimovic ricevendo il "Premio del presidente" in occasione dei sorteggi della League Phase di Champions