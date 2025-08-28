Incidente in allenamento per Froome: 5 costole rotte e diverse fratture

AGI - Bruttissima disavventura per Chris Froome mentre si stava allenando a Saint-Raphael, in Francia. Dopo le indiscrezioni de "L'Equipe" - il quotidiano aveva riferito che era stato investito da un'auto - è lo stesso entourage del 40enne corridore keniano della Israel-Premier Tech a confermare via social che il quattro volte vincitore del Tour "è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone ieri pomeriggio in seguito a un grave incidente durante l'allenamento", precisando però che "non sono stati coinvolti altri ciclisti o veicoli". "Fortunatamente, Chris è stabile e non ha riportato lesioni alla testa; tuttavia, le scansioni hanno confermato un pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura a una vertebra lombare, per la quale sarà sottoposto a intervento chirurgico questo pomeriggio". Dopo l'operazione sono attesi aggiornamenti.