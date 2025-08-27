La Champions League ha un nuovo pallone

AGI - Adidas ha presentato il pallone ufficiale per la prima fase della Champions League maschile e femminile 2025/26. In campo a partire da oggi, l'ultimo pallone della Champions trae ispirazione dal cielo notturno, mentre quello della Women's Champions si ispira allo spazio e all'aurora boreale: entrambi onorano le stelle del gioco nel loro percorso verso Budapest e Oslo, le città ospitanti delle rispettive finali a maggio.
some stories begin with a whistle. others with a star. ⚽️— adidas Football (@adidasfootball) August 27, 2025
introducing the new UEFA Champions League and Women’s Champions League Pro Match Ball.#shiningstars pic.twitter.com/buR7OHrqkl
Design ispirato ai cieli
Il design di entrambi i palloni presenta le iconiche stelle della manifestazione in rilievo su una base bianca, esaltate con ispirazioni uniche tratte dai cieli. Il pallone della Champions maschile si ispira al cielo notturno, con stelle delineate in oro e dipinte di blu, completate da segni zodiacali disegnati a mano in oro, che simboleggiano gesta eroiche e un destino celeste. Quello della Champions femminile presenta esagoni tra le stelle bianche rifiniti in viola scuro e sovrapposti a una sfumatura e a pitture verde neon, ispirate al movimento solare dell'aurora boreale. La lucentezza del pallone è completata da dettagli di luminose stelle rosa e bianche, che richiamano la brillantezza dello spazio.