Nuove accuse di 'revenge porn', Maripan rompe il silenzio

AGI - Ufficialmente mister Baroni lo considera un titolarissimo ma, intanto, Guillermo Maripán non è stato schierato né in Coppa Italia contro il Modena né alla prima di campionato contro l'Inter. Le giustificazioni del tecnico toscano avevano lasciato perplessi giornalisti e tifosi ma forse oggi si è capito perchè il centrale cileno non 'vede' il campo.
Problemi giudiziari personali
Maripan non avrebbe la testa giusta per giocare per una serie di problematiche giudiziarie, legati alla denunce presentate nel giro di pochi mesi da due ragazze che lo accusano di "revenge porn". Insomma, il ragazzo non 'non sarebbe sereno'.
Dopo l'iniziativa giudiziaria avanzata lo scorso marzo dall'influencer Carmen Castillo, l'ex fidanzata che lo aveva accusato di aver veicolato in giro video intimi, è ora una giovane spagnola, Saray Mercado Zamora, ad aver annunciato attraverso i suoi social l'intenzione di denunciare il difensore perché avrebbe diffuso "materiale intimo senza la mia autorizzazione".
La replica via Instagram
Oggi c'è stata la replica del cileno che, via Instagram, ha parlato "di una manovra chiaramente estorsiva e palesemente diffamatoria" a suoi danni. "Queste azioni non perseguono la verità né la giustizia, ma cercano di ottenere illegittimamente un beneficio economico a mie spese. È un fatto innegabile che Carmen Castillo fosse disposta a ritirare la querela solo in cambio del pagamento di una somma che supera i 300 milioni di pesos. Questo solo precedente dimostra la vera motivazione che sta alla base di tali azioni: la ricerca di denaro e non la difesa di alcun diritto. Di fronte a questa nuova azione giudiziaria apparentemente intentata, nego fermamente tutte le accuse che mi vengono mosse, poiché assolutamente prive di fondamento - ha ribadito Maripan -. Rifiuto categoricamente questo tipo di pratiche, che costituiscono un abuso del sistema giudiziario e un mezzo illegittimo di pressione, riaffermando il mio impegno per la trasparenza e per l'accertamento della verità attraverso le vie legali. Il mio focus è sulla mia famiglia, la mia gente, la mia nazionale e il mio club, con tutta l'energia e l'entusiasmo di sempre".