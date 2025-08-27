Mattia Furlani secondo nella finale di Diamond League

AGI - Mattia Furlani ha concluso secondo la gara di salto in lungo delle finali di Diamond League di Zurigo in Svizzera. Nella prima giornata dell'atto conclusivo del prestigioso circuito mondiale di atletica leggera, il campione mondiale indoor e bronzo olimpico è atterrato a 8,30 metri, battuto solo dallo svizzero Simon Ehammer che ha saltato due centimetri in più. Leonardo Fabbri non è andato oltre il sesto posto nel peso con 21,47 nella gara vinta dallo statunitense Joe Kovacs (22,46).
La prestazione
Ad un centimetro dal primato stagionale all'aperto, a due dalla vittoria. E' in forma Mattia Furlani quando ormai mancano poco piuù di due settimane all'inizio dei Mondiali di Tokyo. Il ventenne delle Fiamme Oro sfiora il diamante andato al padrone di casa Ehammer, già capace di conquistare il trofeo nel 2023. La svolta per l'azzurro, sulla pedana rialzata nel 'city event' del Weltklasse, arriva al quinto turno dove coglie la sua miglior misura della gara, preceduta da un nullo (di tre centimetri) altrettanto lungo. Terzo l'australiano Liam Adcock, che a Roma aveva battuto il reatino all'ultimo salto nel 'Golden Gala Pietro Mennea', con 8,24 e ben cinque salti oltre gli 8,13.