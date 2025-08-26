Il nuovo look di Carlos Alcaraz non piace (quasi) a nessuno

AGI - Un Carlos Alcaraz in forma smagliante supera al debutto agli Us Open l'americano Reilly Opelka in tre set, col punteggio di 6-4 7-5 6-4 dopo 2 ore e 6 minuti di gioco. Una partita molto bella e combattuta, giocata benissimo dal gigante americano (alto 2,11 metri), n.67 del mondo, che nulla però ha potuto contro un Alcaraz in grande spolvero fin da subito che ha messo in mostra tutti i suoi colpi del repertorio, ha servito benissimo (nel primo set non ha perso un solo punto), risposto meglio e regalato al pubblico alcune giocate da extraterrestre. Ora al secondo turno lo spagnolo affronterà l'italiano Mattia Bellucci.
Per il suo primo match a New York, Carlos Alcaraz ha mostrato un look tutto nuovo. Lo spagnolo, in canotta e pantaloncini color prugna (così come le scarpe), si è presentato rapato a zero. Un look messo in mostra già nelle sessioni di allenamento che sono diventate subito virali sui social. Un taglio che non convince gli utenti che ritengono il look 'skinny' di Alcaraz "terribile".
Tra i critici anche Frances Tiafoe, il tennista americano che questo look lo adotta da sempre, che in conferenza stampa ha così commentato il look di Carlos: "È decisamente orribile... ma è mio amico". Sui social impazzano anche i meme e, ovviamente, quello inevitabile che vede Jannik Sinner con lo stesso look di Alcaraz. Un fotomontaggio del n.1 del mondo rapato a zero decisamente irriconoscibile di cui l'utente immagina un dialogo con il rivale spagnolo: "Carlos Alcaraz: Questo nuovo look mi garantisce il titolo degli Us Open. Jannik Sinner: Tienimi la birra".
La risposta di Carlos
Sui social arriva la spiegazione della scelta di Carlos di tagliare i capelli a zero. "Mi sono fatto un taglio di capelli che non mi stava molto bene e ho dovuto radermi completamente". Secondo quanto raccontato da Feliciano Lopez alla ESPN, è stato suo fratello lvaro a rasargli i capelli e, aggiunge, è solo per puro miracolo non li ha tinti di biondo.
Intanto, al termine della partita d'esordio agli Us Open vinta contro Reilly Opelka, alla domanda inevitabile dell'intervistatrice sul suo nuovo look, Alcaraz ha sorriso e risposto: "Penso che dovrei chiedere alla gente se piace o meno", ha detto, tra gli applausi del pubblico newyorkese.
