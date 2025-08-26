Bene l'esordio di Sinner agli Us Open, battuto Kopriva 3-0

AGI - Jannik Sinner accede al secondo turno degli Us Open 2025. L'azzurro, numero uno del mondo e del seeding, nonché campione in carica, non sbaglia all'esordio e vince nettamente contro il ceco Vit Kopriva (numero 89 del ranking Atp). 6-1 6-1 6-2, in un'ora e 38 minuti di gioco, il punteggio a favore dell'azzurro, che al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori.
Musetti batte Perricard e va al secondo turno
Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e del seeding, batte in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco, il punteggio a favore dell'azzurro.
Il tennista toscano approda cosi' al secondo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.
Musetti al secondo turno attende il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin. Altri risultati. Primo turno: Denis Shapovalov (Can, 27) n. Marton Fucsovics (Unno) 6-4 6-4 6-0.
Arnaldi non passa il turno battuto da Cerundolo
Matteo Arnaldi è stato sconfitto 3 set a 2 dall'argentino Francisco Cerundolo nel match del primo turno degli Us Open. Arnaldi ha perso con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 e 3-6.