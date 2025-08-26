Esordio da record e gol vittoria, la favola del baby Ngumoha

AGI - Venerdì compirà 17 anni ma il regalo se lo è già fatto Rio Ngumoha che all'età di 16 anni e 361 giorni ha regalato al suo Liverpool la vittoria in extremis per 3-2 a Newcastle. L'attaccante della nazionale inglese Under 17, all'esordio in campionato, è diventato il più giovane marcatore dei Reds e il quarto più giovane della Premier. Solo un predestinato come Wayne Rooney nel 2008 era riuscito a segnare un gol decisivo quando era più giovane (ma di appena un giorno), nel successo dell'Everton sull'Arsenal. Reti non decisive erano state segnate invece da James Milner nel 2002 per il Leeds contro il Sunderland (a 16 anni e 356 giorni) e da James Vaughan nel 2005 per l'Everton contro il Crystal Palace (a 16 anni e 270 giorni).
Gol decisivo al 100esimo minuto
Il gol di Ngumoha ha deciso al 100mo minuto una folle partita in cui le 'Magpies' erano riuscite a rimontare da 0-2 nonostante l'uomo in meno per l'espulsione di Gordon. Un gol lampo considerando che era entrato in campo appena quattro minuti prima per sostituire Cody Gakpo.
Origini e provenienza di Ngumoha
Rio Ngumoha, nato nel 2008 in Inghilterra da genitori nigeriani ma anche con origini guadalupiane, è un prodotto dell'accademia del Chelsea, dove era arrivato ad appena otto anni. Si è trasferito al Liverpool nel 2024, non è chiaro se dietro pagamento di un indennizzo, con una leggenda dei Blues londinesi come John Terry che lo aveva definito "già un top player". Pare che alla Chelsea Academy l'abbiano presa talmente male che volevano vietare l'ingresso alle proprie partite agli osservatori dei Reds.
Ruolo e prospettive future
Il suo ruolo naturale è quello di ala sinistra a piede invertito, essendo un destro, ma può giocare anche da trequartista o a destra. A Liverpool ha scalato rapidamente le gerarchie anche perché l'attacco è un po' invecchiato dopo la tragica morte di Diogo Jota e le cessioni di Darwin Nunez e Luis Diaz. Davanti sono rimasti Salah, Hugo Ekitike e Cody Gakpo oltre a Federico Chiesa.
Esordio in Fa Cup
Rio aveva già debuttato sotto la gestione Slot la scorsa stagione ma solo in Fa Cup, nella vittoria per 4-0 sull'Accrington, diventando il più giovane esordiente nel Liverpool all'età di 16 anni e 135 giorni.
Un futuro promettente
Nel precampionato si era fatto notare con due rei (tra cui uno splendido tiro a giro contro l'Athletic Bilbao dopo appena due minuti) e due assist (uno contro il Milan). E ora in tanti lo vedono già protagonista fin da questa stagione nel Liverpool e in Nazionale dove presto potrebbe fare il salto nell'Under 21 se non in quella maggiore guidata da Thomas Tuchel.