L'Italia di Velasco cala il tris con il Belgio e corre agli ottavi di finale

AGI - Le azzurre hanno sconfitto il Belgio per 3 a 1 e accedono agli ottavi di finale dei Campionati mondiali di pallavolo in Tailandia come prima squadra del girone B. Al 'Saphan Hin Municipal Stadium' di Phuket, le ragazze di Julio Velasco dopo essere andate sul 2 a 0 (25-16, 25-16), nel terzo set hanno avuto un calo di concentrazione nella seconda metà che ha consentito alle avversarie di vincere per 25 a 21. Nel quarto set il successo delle italiane per 25 a 18. Eccellente la prestazione di Paola Egonu capace di mettere a segno ben 28 punti seguita da Stella Nervini con 14 e Sarah Luisa Fahr con 11.
Sabato a Bangkok, l'Italia affronterà agli ottavi la perdente della sfida di domani tra Germania e Polonia, già qualificate attraverso il girone G. Quella odierna per l'Italia della pallavolo femminile è stata la vittoria numero 33 consecutiva in partite ufficiali dal 2 giugno dello scorso anno. In mezzo, l'oro olimpico di Parigi 2024 e la conquista della Nations League 2024 e 2025.
L'Italia cala il tris con il Belgio
✅ 1 posto nella Pool B conquistato
✅ 32esima vittoria consecutiva
3-1
(25-16; 25-16; 21-25; 25-18)
https://t.co/6JQ5eSZezk pic.twitter.com/byT4ETEbut