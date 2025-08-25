Brutte notizie per il Bologna: 8 settimane di stop per Immobile
Per l'ex laziale la partita con la Roma è durata appena 30 minuti
AGI - Cattive notizie per il Bologna. Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile - fa sapere il club rossoblu' - hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro e una lesione del retto femorale destro. Per il difensore i tempi di recupero sono stimati in circa 3-4 settimane, mentre per l'attaccante saranno necessarie circa 8 settimane.
Per Immobile la partita con la Roma è durata appena 30 minuti. Il 35enne del Bologna, infatti, è costretto a lasciare il campo dopo appena mezz'ora nella partita, particolarmente sentita in quanto ex Lazio. Immobile si è fermato toccandosi la coscia e uscendo dal campo zoppicante e dolorante: sostituito da Castro.