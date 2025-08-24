Martedì il debutto di Sinner agli Us Open contro il tennista ceco Kopriva

AGI - Martedì Jannik Sinner farà il suo esordio nella 145esima edizione degli Us Open. Il campione in carica inizierà la difesa del titolo nella quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, sul cemento di New York, contro Vit Kopriva. Il numero uno del mondo e il tennista ceco scenderanno in campo nel secondo match a partire dalle 17.30 italiane, quindi intorno alle 19, sull'Arthur Ashe Stadium.
Aprirà la sessione diurna la sfida tra Iga Swiatek ed Emiliana Arango. Poco prima, alle 17 di martedì, Lorenzo Musetti farà il suo esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, sul Louis Armstrong. Sempre martedì saranno impegnati Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Francisco Cerundolo e Tristan Schoolkate. Domani toccherà invece al derby azzurro fra Flavio Cobolli e il qualificato Francesco Passaro, in scena sul campo 5 nel terzo match dalle 17, e a Mattia Bellucci, che se la vedrà con Juncheng Shang, nel secondo match dalle 17 sul campo 10. Tra le azzurre sarà invece Elisabetta Cocciaretto ad aprire il programma di domani (alle 17 italiane), sul campo 9, contro Yulia Putinseva.
In campo domani, per il debutto, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, sull'Arthur Ashe Stadium, contro lo statunitense Reilly Opelka. I primi quattro azzurri in azione al Flushing Meadows Park, infine, giocheranno oggi. Lucia Bronzetti apre alle 17 il programma sul campo 5 contro Valentova.
Seguiranno il match della romagnola sullo stesso campo gli incontri di Luciano Darderi e Luca Nardi, opposti rispettivamente a Hijikata e a Machac. In scena sul Louis Armstrong poi Jasmine Paolini, contro Aiava, ma non prima dell'una di notte.