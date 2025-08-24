Sofia Raffaeli regina ai mondiali di ritmica, oro al cerchio e bronzo alla palla

AGI - Sofia Raffaeli brilla sempre di più ai mondiali di ginnastica ritmica: due medaglie in meno di un'ora. Dopo il bronzo conquistato nell'All Around, nell'ultima giornata della kermesse iridata, in scena a Rio de Janeiro, l'azzurra, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia d'oro nel cerchio e, poco dopo, il bronzo alla palla.
Oro al cerchio e bronzo alla palla per Raffaeli
Sofia Raffaeli ha vinto l'oro nel cerchio, con 30.650, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Poco dopo l'azzurra ha vinto il bronzo alla palla nella rassegna iridata in questa seconda finale di giornata dove ha collezionato 28.750 punti. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, d'oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, d'argento con 29.050. Sesto posto per l'altra azzurra, Tara Dragas, sesta con 28.050. A ruota Raffaeli sarà in gara pure nella finale alle clavette; mentre Dragas sarà in scena nell'ultimo atto al nastro.