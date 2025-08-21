Doppio misto Us Open, Errani e Vavassori ancora campioni

AGI - Sono cambiate le regole e i competitor, quest'anno decisamente più prestigiosi, ma non il risultato. I vincitori del doppio misto degli US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, come nel 2024, sono ancora gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori. Sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York, la giocatrice emiliano-romagnola e il tennista piemontese hanno sconfitto in finale, nella notte italiana, il duo formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-3 5-7 10-6. In precedenza, sempre nella notte italiana, i due azzurri avevano superato in semifinale gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison con un duplice 4-2. Nell'altra semifinale, invece, Swiatek e Ruud avevano battuto l'americana Jessica Pegula e il britannico Jack Draper con lo score di 3-5 5-3 10-8.
Le parole dei vincitori
"In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più". Lo ha detto Andrea Vavassori, rivolgendosi a Sara Errani, durante la premiazione del doppio misto degli US Open. "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. È incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi", ha affermato invece Sara Errani.
I complimenti degli avversari
A ruota Iga Swiatek e Casper Ruud, nei loro discorsi durante la cerimonia di premiazione, hanno riconosciuto il valore del duo azzurro. "Siete due grandissimi giocatori di doppio: ci avete dimostrato di cosa siete capaci", ha detto Swiatek. "Di solito mi concentro sul singolare, stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie Casper per avermi chiesto di giocare con te", ha aggiunto la polacca, rivolgendosi al compagno Ruud. "Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo essendo arrivata all'ultimo da Cincinnati. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, ora ci dedicheremo al singolare", ha dichiarato infine il tennista norvegese.