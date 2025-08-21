Il coro dedicato a Chiesa che mette a disagio anche i tifosi del Liverpool

AGI - I tifosi del Liverpool hanno dedicato a Federico Chiesa un coro sulle note di Sway di Dean Martin. Il testo, però, non è piaciuto a tutti, neanche a molti fan dei Reds. “We can hear them crying in Turin, Federico he’s here to win… F*** off Juve, I’m a Kopite now” – ha fatto discutere: per alcuni è un inno ironico che celebra il suo addio alla Juventus e il nuovo legame con Anfield, per altri contiene riferimenti inopportuni. In particolare, la frase “crying in Turin” rischia di essere letta come un richiamo indiretto alla tragedia dell’Heysel del 1985, quando 39 tifosi juventini persero la vita prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.
Il dibattito si è riacceso dopo la prima giornata della Premier League, quando Chiesa, reduce da una stagione complicata e segnata dagli infortuni, è entrato dalla panchina e ha segnato il gol che ha deciso, di fatto, il match contro il Bournemouth. Un lampo che ha rilanciato il suo status di idolo tra i tifosi, pronti a intonare a gran voce il coro che negli ultimi mesi è diventato parte del repertorio degli ultrà.
Federico Chiesa chant at Anfield pic.twitter.com/NX5LbWeTca— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 16, 2025
Tony Evans, ex direttore sportivo del Times presente a Bruxelles nel 1985, ha definito il canto “stonato e patetico”, mentre Simon Hughes, nel suo pezzo per The Athletic ha ammesso che la canzone lo mette a disagio. Altri sostenitori difendono invece il brano, sostenendo che non ha nulla a che vedere con l’Heysel e che prende solo in giro la Juventus per aver rinunciato a un calciatore che ora prova a ottenere il suo riscatto in Inghilterra.
Chiesa, dal canto suo, si è detto grato per l’affetto ricevuto, senza entrare nel merito delle parole. Non ci sono state reazioni ufficiali da parte della Juventus, ma il tema divide i tifosi: i più giovani, che non hanno vissuto gli anni Ottanta, lo percepiscono come un normale canto da stadio, mentre chi ricorda quella pagina tragica lo considera inopportuno e potenzialmente divisivo. Il timore, in prospettiva, è che il coro possa alimentare tensioni se il Liverpool dovesse incrociare la Juventus o altre squadre italiane in Champions League. Alcuni, saggiamente, suggeriscono di modificare la strofa più aggressiva (“f*** off Juve”) con un’alternativa meno offensiva, senza intaccarne la melodia.