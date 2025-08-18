Calcio: per Lukaku lesione di alto grado al retto femorale
L'attaccante belga si è infortunato nella partita del 14 agosto contro l'Olympiacos
Romelu Lukaku
CARLO HERMANN / AFP - Romelu Lukaku
napoli lukaku infortunio
AGI - "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Lo comunica il Napoli dopo gli accertamenti eseguiti dall'attaccante belga, in seguito all'infortunio rimediato lo scorso 14 agosto. Ancora presto per quantificare i tempi di recupero, molto dipenderà dalla "consulenza chirurgica" annunciata dal club.

Nuovo scenario

Lo stop del centravanti belga rappresenta una grana per la profondità della rosa partenopea, circostanza che potrebbe costringere la società a investire sul mercato per un nuovo attaccante.

