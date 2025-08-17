Paolini mette ko Kudermetova e vola in finale a Cincinnati

AGI - Jasmine Paolini raggiunge Iga Swiatek nella finale del "Cincinnati Open", Wta 1000 in corso sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. La toscana, numero 9 del mondo e settima testa di serie del torneo, dopo aver battuto Coco Gauff (2) ai quarti, si è imposta in semifinale sulla russa Veronika Kudermetova (36 Wta) con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 6-3. Come detto in finale affronterà la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo e del tabellone, che ha battuto 7-5, 6-3 la kazaka Elena Rybakina. Per Jasmine Paolini quella di questa sera è una vittoria che, oltre ad avere una grande importanza con la possibilità di giocarsi il titolo in un 1000, è anche una bella consolazione dopo la sconfitta in semifinale nel doppio, in coppia con Sara Errani. Le azzurre si sono arrese 6-3, 6-2 alla cinese Hanyu Guo (n.28 in doppio) e ad Aleksandra Panova (n.26), russa in campo come atleta neutrale.
"È stata dura, la mia avversaria a un certo punto ha giocato molto bene. Stava andando tutto bene e poi mi sono innervosita e il tie-break non l'ho giocato bene. Dopo la pausa sono riuscita a non pensare al secondo set giocando al meglio. Sono felice". Così Jasmine Paolini dopo aver conquistato la finale del "Cincinnati Open", Wta 1000 in corso sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti battendo in due set la russa Veronika Kudermetova, numero 36 Wta. "Sarà dura in finale contro Iga Swiatek, è una giocatrice straordinaria. Cercherò di dare il mio meglio, chissà... Spero sia un buon match", ha aggiunto la settima testa di serie e numero 9 del mondo.