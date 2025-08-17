Milan - Bari: Rafa Leao lascia il campo dopo 17 minuti

AGI -Milan ai 16esimi di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri, a San Siro, ha battuto 2-0 il Bari nel match valido per i 32esimi di finale
Gol dell'1-0 e cambio forzato per Rafa Leao durante il primo tempo. È durata 17 minuti la partita dell'attaccante portoghese, in gol al 14° e costretto a lasciare il campo tre minuti più tardi. Il giocatore ha sentito indurire il polpaccio ed è stato sostituito da Gimenez sul risultato di 1-0 maturato grazie a un suo gol. Le condizioni di Leao verranno valutate nei prossimi giorni. Il raddoppio rossonero è arrivato tre minuti dopo l'inizio della ripresa: azione che si è sviluppata sull'asse Pulisic-Gimenez con un doppio scambio tra i due e l'assist del messicano per l'11 rossonero che dal limite dell'area piccola non ha sbagliato. La squadra di Allegri (in tribuna per squalifica) ha sfiorato il terzo gol con un bel sinistro di Saelemaekers deviato in angolo, prima che il Bari si rendesse pericoloso con un paio di sortite offensive (traversone insidioso di Verreth e sinistro al volo alto di Rao). Al 66' è arrivato uno dei momenti più attesi dagli oltre 71mila di San Siro, ovvero l'esordio di Modric, in campo al posto di Ricci (dentro anche Jashari e Musah per Loftus-Cheek e Pulisic).
Ai 16esimi il Milan affronterà il Lecce che ha eliminato la Juve Stabia (2-0).