Tennis: Musetti e Sonego in finale di doppio a Cincinnati
Per la prima volta la coppia raggiunge l'ultimo atto in un Master 1000
AGI - Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono approdati in finale nel doppio al torneo di Cincinnati, la loro prima in coppia in un Masters 1000.
I due azzurri hanno battuto in rimonta al Super Tie-Break la coppia inglese formata da Joe Salisbury e Neil Skupski, con il punteggio di 4-6, 6-3 13-11, in un'ora e 39 minuti. Domani in finale Sonego e Musetti affronteranno il croato Nikola Mektic e lo statunitense Rajeev Ram.