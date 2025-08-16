Rientrata in Italia la salma di Mattia Debertolis

AGI - La salma di Mattia Debertolis è rientrata questa mattina poco prima delle ore 7 in Italia con un volo proveniente da Chengdu in Cina. Debertolis, atleta della nazionale italiana di corsa orientamento, è morto lunedì a seguito di un malore che lo aveva colpito la settimana scorsa durante la gara middle dei World Games, l'evento multisport mondiale degli sport e delle discipline non inserite nel programma delle Olimpiadi.
Accoglienza della salma a Malpensa e trasferimento in Trentino
Ad accogliere la salma all'aeroporto della Malpensa i familiari più stretti, quindi la partenza alla volta del Primiero in Trentino.
Camera ardente e funerali di Mattia Debertolis
La camera ardente per permettere alla comunità della valle di rendere l'ultimo saluto a Mattia, sarà allestita a Transacqua presso il Teatro Oratorio Pieve Sacro Cuore di Gesù. I funerali di Mattia saranno celebrati martedì 19 agosto alle ore 10.45. La cerimonia funebre si terrà in un'area della Val Canali (Comune di Primiero San Martino di Castrozza), zona dove vi è un ampio prato con vista sulle montagne. Un luogo iconico perché si svolsero i mondiali studenteschi di orienteering, competizione vinta nella prova long proprio da Matteo.