Jannik Sinner in finale a Cincinnati. Atmane ko 7-6 6-2

AGI - Tutto secondo le previsioni. Jannik Sinner, nel giorno del suo 24esimo compleanno, conquista la quarta finale negli ultimi quattro Masters 1000 disputati. E anche stavolta, guadagna il pass per l'ultimo atto del torneo di Cincinnati (settimo della stagione, con un montepremi di 9.193.540 dollari) avendo ragione del 23enne francese Terence Atmane, numero 136 al mondo e sorpresa di questa kermesse in quanto proveniente dalle qualificazioni. L'altoatesino, campione in carica, ha vinto 7-6(4) 6-2 dopo un'ora e 26 minuti di gioco. L'avversario che gli contenderà il titolo uscirà dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in programma fra qualche ora.
Per Sinner quella di oggi è la 31esima vittoria in questo 2025 a fronte di appena 3 sconfitte, la decima di fila in Ohio, la 26esima sul duro dove non perde dalla finale dell'Atp 500 di Pechino.
"Sono molto contento di essere tornato in finale, vediamo che succederà", ha commentato Sinner a fine match. "E' stata una sfida durissima. Quando affronti un avversario sconosciuto è difficile, e quando lo trovi negli ultimi turni del torneo lo è ancora di più. Ha battuto giocatori fortissimi, ha servito davvero bene nel primo set, ha un enorme potenziale. Sapevo che avrei dovuto essere molto prudente e attento, sono contento di come ho gestito la partita. Ma la finale sarà diversa. Il giorno di riposo di ieri? L'ho usato bene e viste le energie spese oggi, domani sarà una giornata di relax"