La 'guerra degli striscioni' tra polacchi e israeliani 

AGI - Il pullman di un gruppo di tifosi israeliani del Maccabi Haifa è stato aggredito con lanci di pietre da alcuni sostenitori del Raków Częstochowa dopo la partita di Conference League giocata a Debrecen, in Ungheria, per motivi di sicurezza.
Durante la gara tifosi israeliani avevano esposto uno striscione con la scritta "Assassini dal 1939".
Kibice z Izraela wywiesili transparent "Mordercy od 1939 roku" podczas meczu Raków Częstochowa z Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji.
Non si hanno notizie di feriti, riferisce il Times of Israel, che ha diffuso sul suo sito web un video dell'aggressione. Secondo quanto riferito da Channel 13, lo striscione esposto dai tifosi del Maccabi Haifa era una risposta ad un altro esposto dai tifosi di calcio polacchi durante una partita della settimana precedente, su cui era scritto "Israele sta uccidendo e il mondo tace", in riferimento alla guerra a Gaza.
Lo striscione "Assassini dal 1939" ha suscitato indignazione in Polonia. Lo "scandaloso striscione...insulta la memoria dei cittadini polacchi, vittime della Seconda guerra mondiale, tra cui 3 milioni di ebrei", ha scritto su X il presidente, Karol Nawrocki. Il ministro degli Interni polacco, Marcin Kierwinski, ha affermato che lo striscione è una "scandalosa distorsione della storia polacca" da parte dei "teppisti israeliani". Anche l'ambasciata israeliana a Varsavia ha condannato l'accaduto, scrivendo sulla X che "gli incidenti vergognosi non riflettono lo spirito della maggioranza dei tifosi israeliani".