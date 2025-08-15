L'omaggio da brividi dei tifosi del Liverpool a Diogo Jota e al fratello [VIDEO]

AGI - I tifosi del Liverpool hanno reso un toccante omaggio a Diogo Jota e a suo fratello Andre Silva prima della gara di esordio ad Anfield, per la nuova stagione di Premier League, contro il Bournemouth (vinta 4-2, anche grazie a Enrico Chiesa che ha segnato il gol del 3-2 all'88', sei minuti dopo essere entrato in campo).
Davanti ai familiari del 29enne attaccante portoghese morto il 3 luglio in un incidente stradale in Spagna, tutto lo stadio ha cantato 'You'll Never Walk Alone' seguito da un momento di silenzio mentre sulla Kop e sulla tribuna Sir Kenny Dalglish i cartoncini componevano le scritte 'DJ20' e 'AS30'.
Il canto dei tifosi e lo striscione in ricordo
Poi i tifosi hanno cantato "Oh he wears the number 20" (oh, indossa la numero 20) all'ingresso delle squadre in campo con lo striscione 'Anfield sarà sempre la tua casa' esposto nella Kop. "So che ci uniremo per onorarlo ancora una volta", aveva scritto sul 'programme' ufficiale il tecnico dei Reds, Arne Slot, "per ribadire alla famiglia di Jota che avrà sempre il nostro amore e il nostro sostegno".
Iniziative per onorare Diogo Jota
I giocatori del Liverpool per tutta la stagione porteranno la scritta 'Forever 20' sulle maglie e per la prima giornata di Premier League tutte le squadre giocheranno con il lutto al braccio e ogni partita sarà preceduta da un minuto di silenzio.