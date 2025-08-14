Velasco ha scelto le 14 azzurre da portare ai mondiali in Thailandia

AGI - Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di pallavolo, Julio Velasco ha diramato la lista delle 14 giocatrici che dal 22 agosto al 7 settembre disputeranno il Campionato del mondo in Thailandia. Velasco ha deciso le convocate dopo le due settimane di raduno svoltosi tra Cavalese e Milano. L'Italia della pallavolo femminile è imbattuta da 29 partite, ovvero dal 2 giugno dello scorso anno. Le azzurre hanno vinto l'edizione 2024 e 2025 della Nations League e un anno fa l'oro olimpico a Parigi 2024. Convocate le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro, le centrali Benedetta Sartori, Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr e Yasmina Akrari, le schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, e i liberi Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino. Le azzurre, dopo tre giorni di break, si ritroveranno lunedì 18 al 'Centro Pavesi' per poi decollare alla volta di Phuket il giorno seguente.
L'esordio iridato è previsto il 22 agosto alle ore 15.30 italiane contro la Slovacchia.
Fino ad oggi le ragazzi reduci della vittoria al VNL, si sono allenate al Centro Pavesi di Milano.