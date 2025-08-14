Vittoria lampo per Sinner che vola in semifinale a Cincinnati 

AGI - Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà il vincente della sfida tra Rune e Atmane (in campo nella notte). Il numero 1 al mondo ha battuto, col punteggio di 6-0 6-2, per la prima volta in carriera il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp. Sono cambiate tante cose rispetto al 2022, quando il canadese superò l'altoatesino nei loro primi due incroci, l'ultimo dei quali proprio a Cincinnati.
"Ogni match è differente. Penso di aver risposto molto bene oggi. Ho servito nel modo giusto e mi sono mosso bene da fondo campo, ma la chiave è stata la risposta". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo nettosu Felix Auger-Aliassime.
"Ho cambiato qualcosina, ma è difficile giocare contro di lui perché serve bene, si muove bene ed è in grande forma, quindi mi sono dovuto preparare nel modo migliore per affrontarlo e credo di aver giocato un ottimo tennis. Nel corso del torneo ho capito su cosa dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Il giorno di riposo sarà utile per recuperare", ha aggiunto il numero 1 al mondo.